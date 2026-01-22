Заместитель главы Балашихи провел встречу с жителями Железнодорожного 21 января

Заместитель главы Балашихи Михаил Объедков 21 января встретился с жителями микрорайона Железнодорожный, чтобы обсудить вопросы безопасности, инфраструктуры и содержания территорий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча заместителя главы Балашихи Михаила Объедкова с жителями микрорайона Железнодорожный прошла 21 января в рамках выездной администрации. В мероприятии приняли участие Герой России, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев и представители структурных подразделений администрации округа.

Основными темами обсуждения стали безопасность и комфорт на дорогах, развитие инфраструктуры и транспортные вопросы. По просьбе жителей было принято решение рассмотреть возможность установки остановочного павильона на улице Рождественской, 8. Особое внимание уделили содержанию территорий в зимний период. Сотрудники администрации пояснили, что в Балашихе продолжаются усиленные работы по уборке снега и обработке территорий противогололедными материалами. В уборке задействована спецтехника, коммунальные службы занимаются вывозом снега и обработкой дорог, дворов и парков.

Михаил Объедков отметил, что профильные подразделения администрации взяли в работу вопросы, требующие оперативного решения, и подчеркнул важность открытого диалога с жителями.

В администрации напомнили, что подобные встречи проходят регулярно в разных районах города и позволяют оперативно реагировать на обращения жителей по вопросам дорог, транспорта, медицины, спорта, ЖКХ, благоустройства, образования и культуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.