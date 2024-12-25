Замам губернатора Курганской области планируют заплатить на 40 млн руб больше

В этом году заместители губернатора Курганской области Вадима Шумкова могут получить прибавку к своим зарплатам на общую сумму 40 млн рублей, сообщает URA.RU .

Такие изменения могут быть внесены в бюджет на текущий год. Об этом рассказали источники в региональном правительстве.

Кроме того, зарплата губернатора не будет повышена по итогам года. Она останется 6,6 млн рублей.

При принятии данных изменений фонд оплаты труда заместителей главы области вырастет до 67 млн рублей. Сейчас в региональном правительстве работает семь замгубернатора.