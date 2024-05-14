Жителей Подмосковья призвали закрывать форточки, чтобы не залетела летучая мышь

Натуралисты заметили в Подмосковье бодрствующих в вечернее и ночное время суток летучих мышей. Среди них есть и редкие виды, занесенные в Красную книгу Московской области, сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«С появлением насекомых в регионе активизировались летучие мыши. Животные бодрствуют в вечернее и ночное время и ловят на лету мотыльков и жучков. Летучие мыши — это единственные млекопитающие, имеющие полноценные крылья. Эти животные уникальны и являются полезными компонентами экосистем и пищевых цепей. Они контролируют численность вредоносных насекомых и сами являются пищей для редких хищных пернатых», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Зоологи утверждают, что с наступлением холодов активность крылатых млекопитающих падает, и они могут по ошибке залетать в дома и открытые форточки, чтобы погреться и расположиться на ночлег. Во избежание таких встреч, специалисты рекомендуют закрывать на ночь окна или же использовать москитные сетки. Если же мышь все-таки наведалась к вам в гости необходимо выпустить ее обратно в естественные условия. Это можно сделать несколькими способами. Просто открыть пошире окно и дождаться, пока животное само вылетит или же отловить его и выпустить на волю собственноручно. Однако не стоит брать летучую мышь голыми руки, крылатое млекопитающее хоть и выглядит мило, однако может больно укусить. Лучше всего такую операцию проводить в перчатках или же с использованием сачка.

«В Подмосковье обитает 5 видов летучих мышей, занесенных в Красную книгу Московской области: ночницы наттера, прудовая, усатая и вечерницы малая и гигантская. Отлов их запрещен и влечет наложение административной ответственности», — напомнил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.