Закрытие IX регионального семейного фестиваля «7яФест» состоялось в Павловском Посаде

В городском парке Павлово-Посадского округа с 7 по 15 июня проходил ежегодный Семейный фестиваль «7яФест», на котором собралось 6000 гостей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Миссия фестиваля — объединить не только семьи, но и сплотить общество! Мы показали жителям округа положительный пример семьи и отметили важность совместного досуга для укрепления семейных отношений.

Кульминацией мероприятия стало торжественное подведение итогов и награждение победителей конкурсов, проходящих в рамках фестиваля.

Организаторы фестиваля отметили партнёров и вручили им памятные подарки. Среди них дирекция Парков Павлово-Посадского округа в лице Ольги Петренко, Станислав Ендубаев, директора студии графического дизайна «Арт-Сфера», дизайнер Наталья Девятерикова,

Павел Кашин, творческая мастерская-музей Арт-изба Аверкиево, ВИП Клуб «Вохонский ратник»,

Яна Загоруйко, Ростовые-Куклы Мимишки и Молодежный Центр «Авангард».

«Творческая мастерская „Росток“, участники нашего клуба — более 100 неравнодушных людей, которые вносят свой вклад в социально-значимые дела, волонтёры — команда мечты. Мы наградили победителей и участников конкурса хештега и ФотоКвеста, благодаря Вам больше людей узнали о нашем событии!» — отметил Андрей Афанасьев.

Участники фестиваля выразили желание продолжать заниматься творчеством и спортом дома со своими детьми, созидать и двигаться вперёд, вдохновлённые масштабом и яркостью прошедшего мероприятия.

Фестиваль проходит при поддержке Фонда президентских грантов и Администрации Павлово-Посадского городского округа.

Организатор — Центр развития и поддержки семьи «Росток».

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