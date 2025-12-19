«Законы не запрещают»: юрист прокомментировал пересмотр МГПУ своей программы

Юрист о пересмотре программы МГПУ: федеральные законы этого не запрещают

Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что российские вузы, включая МГПУ, на основании федерального законодательства обладают полномочиями по внесению изменений в свои образовательные программы, сообщает RT .

В частности, относительно ситуации с МГПУ, Соловьев отметил, что университет готов возместить разницу в стоимости между ранее оплаченным обучением и стоимостью обучения в других вузах, таких как РГГУ. Это повлечет за собой определенные финансовые издержки для МГПУ.

Юрист подчеркнул, что учебное заведение вправе самостоятельно решать, какие направления подготовки развивать, а также открывать или закрывать образовательные программы, ориентируясь на потребности рынка труда.

«Имеющиеся федеральные законы этого не запрещают», — заключил Соловьев.

