«Законы не запрещают»: юрист прокомментировал пересмотр МГПУ своей программы
Фото - © Московский городской педагогический университет/РИА Новости, Евгений Биятов
Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что российские вузы, включая МГПУ, на основании федерального законодательства обладают полномочиями по внесению изменений в свои образовательные программы, сообщает RT.
В частности, относительно ситуации с МГПУ, Соловьев отметил, что университет готов возместить разницу в стоимости между ранее оплаченным обучением и стоимостью обучения в других вузах, таких как РГГУ. Это повлечет за собой определенные финансовые издержки для МГПУ.
Юрист подчеркнул, что учебное заведение вправе самостоятельно решать, какие направления подготовки развивать, а также открывать или закрывать образовательные программы, ориентируясь на потребности рынка труда.
«Имеющиеся федеральные законы этого не запрещают», — заключил Соловьев.
