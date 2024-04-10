Законопроект против фиктивных браков иностранцев с россиянами прошел первое чтение

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки, касающиеся исключения возможности использования фиктивных браков для незаконного получения миграционного статуса иностранными гражданами на территории Российской Федерации, сообщается на сайте ГД.

Согласно новым поправкам, иностранные граждане, желающие получить разрешение на временное проживание в России вне установленных квот, смогут заключить брак с россиянами только в случае, если они проживут вместе не менее 2 лет. Также поправки направлены на борьбу с случаями фиктивного усыновления детей иностранцами с целью получения разрешения на пребывание в России.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, что в настоящее время фиктивные браки и усыновления являются способом нелегальной миграции, за чей организацией стоят специализированные фирмы. Цель новых мер — пресечь такие практики.

Вячеслав Володин подчеркнул, что иностранные граждане, желающие проживать в России, должны уважать ее законы, культуру и традиции, а заключение брака должно быть основано на желании создать настоящую семью.