Законопроект о трансформации почтовой службы внесут в Госдуму

В мае–июне 2024 года в Государственную Думу поступит масштабный законопроект о реформировании «Почты России». Об этом РИА Новости сообщил глава думского комитета по собственности Сергей Гаврилов.

Законопроект направлен на создание единой модели взаимодействия между государством, технологическими платформами и гражданами. Одним из ключевых нововведений станет законодательное закрепление монопольного права «Почты России» на доставку корреспонденции в многоквартирные дома. По словам Гаврилова, ранее эта функция осуществлялась без чёткой правовой основы, что создавало условия для неупорядоченной конкуренции с частными операторами.

Планируется, что «Почта России» получит право принимать электронные платежи без дополнительных комиссий со стороны кредитных организаций. Это позволит снизить финансовую нагрузку на пользователей и расширить клиентскую базу. Также законопроект предусматривает возможность продажи безрецептурных лекарств в почтовых отделениях, что особенно актуально для отдалённых населённых пунктов с недостаточной аптечной инфраструктурой.

Ещё одним важным направлением реформы станет использование почтовых отделений в качестве пунктов выдачи заказов с маркетплейсов. Это позволит адаптировать почтовую службу к потребностям современной онлайн-торговли, сохраняя при этом её социальную функцию. Интеграция с цифровыми платформами, включая мобильное приложение «Почты России» и портал «Госуслуги», упростит процесс получения уведомлений и управления отправлениями, особенно для жителей труднодоступных регионов.

Законопроект завершает этап публичного обсуждения и будет внесён на рассмотрение Госдумы в мае–июне текущего года. Реформа направлена на качественное преобразование «Почты России» в условиях цифровой трансформации экономики и роста потребностей населения в доступных сервисах.