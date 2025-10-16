Законное право: эксперт рассказала об обедах на работе

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина заявила, что работники, чей трудовой день или смена длится более 4 часов, имеют право на 1 час отдыха, сообщает RT .

«Этот перерыв является временем отдыха, в течение которого работник полностью освобождается от выполнения своих служебных обязанностей и может распоряжаться им по своему усмотрению: покинуть рабочее место или остаться в офисе», — сказала эксперт.

По ее словам, Трудовой кодекс определяет ответственность работодателя за это право для сотрудников, а конкретное время начала и продолжительность перерыва устанавливаются внутренним распорядком организации или по взаимному согласию, но он должен составлять не менее получаса и не более двух часов (исходя из длительности рабочего дня).

Она подчеркнула, что нарушение этого положения со стороны нанимателя влечет административное наказание в форме штрафа.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.