Жителям Подмосковья рассказали, как правильно утилизировать строительный мусор

Министерство по содержанию территорий и государственрому жилщищному надзору Московской области следит за вывозом строительного мусора в регионе. Так, за незаконный сброс таких отходов в контейнеры предусмотрены штрафы, согласно статье 8.2 КоАП РФ: для физических лиц — до 70 тыс. рублей, а для юридических — до 200 тыс. рублей, передает пресс-служба ведомства.

«После завершения ремонтных работ всегда перед жителями встает вопрос куда выбрасывать отходы этого класса. Так как ответственность за утилизацию лежит на владельце недвижимости, следует заранее продумать этот момент. К сожалению, строительный мусор часто принимают за бытовые отходы и выбрасывают в придомовые контейнеры, наша задача это исправить. Ответственность же за вывоз и транспортировку крупногабаритных отходов несет региональный оператор. Он же должен и организовать специальные площадки для складирования отходов», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Строительный мусор делится на три вида:

тяжелый крупногабаритный мусор, образующийся после демонтажа перекрытий, дверей, окон, мебели и техники;

мусор после завершения строительства и ремонта: состоит из остатков краски, древесины, старых обоев и битого кирпича;

легкий мусор: включает тару, упаковки, банки и штукатурку.

Правила утилизации крупногабаритных отходов представлены на сайте проекта «Мегабак».

Со списком площадок приема строительного мусора можно ознакомиться на карте.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.