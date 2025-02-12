Закончен прием заявок на участие в конкурсе «Социальные архитекторы»

Закончился прием заявок на участие в проекте «Социальные архитекторы». Он шел почти месяц, сообщается на сайте конкурса .

Заявку на участие в проекте подали 7 506 человек. В конкурсе будут участвовать представители различных профессий, которые уже успешно воплощали в жизнь важные для общественности проекты.

Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров сказал, что востребованность проекта оказалась вполне ожидаемой для экспертов. Одна из причин в том, что конкурс соответствует запросу на систематизацию полученного опыта воплощения в жизнь важных инициатив.

Когда конкурс только начинался, им уже интересовались действующие и будущие соцархитекторы, отметил Комиссаров. Проект актуален и востребован, поскольку на участие в нем подали заявки около семи с половиной тыс. человек.

«Важно, что специалисты, которые сегодня занимаются разработкой и реализацией общественно значимых проектов, получили доступ к новому социальному лифту», — добавил ректор Президентской академии.

Участников проекта будут серьезно обучать. В итоге они представят сильные и применимые на практике работы.

Для окончательной регистрации все, кто хочет поучаствовать в конкурсе, должны отправить заполненные анкеты и эссе. Их будут принимать до 12:00 13 февраля.