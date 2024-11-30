Закон о моратории на штрафы за превышение нагрузок мусоровозов прошел первое чтение

Законопроект, предполагающий введение трехлетнего моратория на штрафы за превышение нагрузки мусоровозов, успешно прошел начальное чтение в Государственной Думе. Дебаты по этому вопросу прошли на пленарном заседании, состоявшемся 27 ноября, и в разработке законопроекта приняли участие эксперты Российского экологического оператора, сообщила пресс-служба РЭО.

«Вопрос перегрузки оси мусоровозов обсуждается уже долгое время, и теперь он нашел отражение в законопроекте, который был принят в первом чтении в Госдуме. Проблема с нагрузкой на ось касается 70% мусоровозов в Российской Федерации. Перевозчики часто работают под угрозой штрафов от 250 до 400 тысяч рублей. Любая модификация мусоровоза при полной нагрузке приводит к превышению нормы, и даже наполовину заполненная машина находится на грани допустимых весовых лимитов, что ограничивает их движение по обычным дорогам. Временный мораторий поможет решить эту проблему, параллельно с развитием нового оборудования, которое будет соответствовать новым стандартам», — отметил генеральный директор РЭО, Денис Буцаев.

Мораторий охватывает тяжелые транспортные средства, которые используются для перевозки твердых коммунальных отходов (ТКО) и масса которых, как с грузом, так и без него, превышает допустимый предел на 10% и более.

После принятия законопроекта мораторий вступит в силу до 1 января 2028 года.

Законопроект предусматривает изменение в законе «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».