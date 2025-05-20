Закон и здравый смысл: как государство содержит умирающих заключенных

61-летнюю Светлану Князеву из Челябинска осудили за кражу 40 миллионов рублей, но женщина перенесла инсульт накануне оглашения приговора. Судья, невзирая на ее состояние в реанимации, все равно зачитал решение: 6 лет колонии, пишет сайт MK.Ru .

Полгода правоохранители ждали, пока Князева хотя бы немного окрепнет — но этого не произошло. В феврале 2025 года ее, полностью парализованную, на носилках под конвоем доставили в тюремную больницу. Теперь она лежит в одиночной камере, не способная даже самостоятельно сесть. Пролежни, отсутствие должного ухода, лекарств и специалистов — реалии ее нового «места жительства».

Тюремные врачи единогласно заключили: заболевания Князевой «не препятствуют отбыванию наказания». Этот парадокс легко объясним — медики ФСИН предпочитают не рисковать. Любой диагноз, ставящий под вопрос необходимость содержания человека за решеткой, автоматически вызывает подозрения в сговоре. Проще написать, что заключенный «может сидеть» (даже если не может встать), чем объяснять проверяющим, почему «преступник избежал заслуженного наказания».

Дочь Светланы еженедельно привозит матери лекарства, салфетки и даже матрас от пролежней — государство не обеспечивает даже этого. При этом формально осужденная «не нуждается в постороннем уходе» — типичная формулировка в медицинских заключениях ФСИН.

Сейчас суд рассматривает ходатайство об освобождении Князевой по состоянию здоровья. Но даже в случае положительного решения возникает вопрос: зачем государство тратило ресурсы на ее этапирование и содержание, если изначально было очевидно — ни о каком «исправлении» речь не идет.

Это не единичный случай. В российских колониях сегодня содержатся десятки лежачих больных, чьи диагнозы «недостаточно серьезны» для освобождения. Система работает по инерции: раз осудили — значит, должен сидеть. Даже если единственное, что остается человеку — ждать смерти на тюремной койке.

В 2024 году российские суды освободили от наказания по болезни 2050 человек. 2730 — получили отказ (судьба многих из них неизвестна). ФСИН не публикует данные о смертях в учреждениях с 2023 года.