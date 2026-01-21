Заключенные создали снежные скульптуры в колониях Кузбасса перед Новым годом

Креативность кузбасских заключенных проявилась в преддверии Нового года, когда они создали красивые снежные скульптуры. Пресс-служба ГУФСИН по Кемеровской области предоставила фотографии, как осужденные украсили территории тюремных учреждений, сообщает Сiбдепо .

Особое внимание уделялось символу наступающего 2026 года — лошади.

«Каких вариаций только нет — и упряжка с бубенцами, и конь Юлий из известного мультика, и лошадь на дыбах, и „неспешно передвигающийся“», — сообщили представители ведомства.

Творческие достижения заключенных оказались весьма впечатляющими. Они вылепили из снега в том числе персонажей из мультфильмов, Деда Мороза и Снегурочку, а также другие новогодние элементы.

Особое восхищение вызывают несколько работ, среди которых выделяются: белый медведь, лошади в упряжке и конь, преодолевающий огненное препятствие.

