Заключать договоры с регоператорами Подмосковья стало проще

Услуги по заключению договоров с региональными операторами Сергиево-Посадского, Каширского и Рузского кластеров юридических лиц теперь доступны на региональном портал госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Цель — упростить процесс заключения договоров и сократить административные процедуры.

«Сейчас услуга запущена на базе трех региональных операторов. Такое решение было принято для того, чтобы упростить процесс заключения договоров и сократить административные процедуры. Теперь компании могут подписывать соглашения за пару кликов, что значительно экономит время. Механизм также достаточно простой и прозрачный для бизнеса» — сообщил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Срок предоставления услуги составляет 15 рабочих дней, а результат можно получить через личный кабинет в виде электронного документа.

Образователи ТКО обязаны заключить договор на оказание услуг с региональным оператором в зоне их деятельности.

В ином случае грозит штраф до 500 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.