Заказать документы из госархива Помдосковья можно в «Доброделе»

Жители Подмосковья с помощью мобильного приложения «Добродел» могут заказать документы из государственного архива Московской области в любое удобное время. Об этом рассказали в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Тематикой запроса может быть заработная плата, трудовой стаж, награды, недвижимое имущество, усыновление, удочерение, история улиц и домов, информация о рождении, бракосочетании, смерти родственников до 1924 года и многое другое.

Чтобы заказать документы, необходимо открыть «Добродел», перейти в раздел «Услуги», затем в «Все услуги», далее в «Личные документы», а затем выбрать «Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем». Далее нужно указать цель, подходящий случай и категорию заявителя. Результат услуги, заверенный электронной подписью, будет доступен в личном кабинете.

«Добродел» — единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Подмосковья. Скачать приложение для Android можно в RuStore, на платформе AppGallery и в Google Play. Версия для iOS размещена в App Store.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.