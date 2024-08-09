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Заявку на конкурс «Виртуальный тур по многонациональной РФ» можно подать до 30 сентября

Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» при поддержке ФАДН России проводит с 10 июля по 30 сентября 2024 года прием заявок на III Всероссийский конкурс этнокультурных выставочных проектов «Виртуальный тур по многонациональной России», сообщают организаторы конкурса.

Конкурс проводится с целью продвижения этнокультурных выставочных проектов, ориентированных на популяризацию народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности народов и этнических общностей РФ, повышения туристической привлекательности регионов через внедрение новых творческих подходов и виртуальных форматов работы.

В конкурсе могут принять участие некоммерческие организации, имеющие музей или выставочную экспозицию по национальной культуре, а также музеи, инициативные группы, государственные или муниципальные бюджетные учреждения.

Цель конкурса заключается в сохранении этнокультурного многообразия народов России через формирование выставочных проектов, внедрение новых творческих подходов и виртуальных форм работы.

Прием заявок проводится через электронную форму с 10 июля по 30 сентября 2024 года. Конкурсантам необходимо снять на видео экскурсию или виртуальный тур по этнокультурной экспозиции продолжительностью до 10 минут.

Конкурсная комиссия определит 12 лауреатов в шести номинациях: «Лучший выставочный проект музея», «Лучший выставочный проект некоммерческой или бюджетной организации», «Лучший выставочный проект инициативной группы», «Творческая экскурсия по этнокультурной выставке», «Уникальный экспонат этнокультурной выставки» и «Семейная этнокультурная выставка / Семейный этномузей». Еще одного победителя выберут путём онлайн-голосования пользователи интернета.

Для участников конкурса проходит серия информационно-методических вебинаров о создании и продвижении этнобрендов территорий, современных выставочных технологиях, творческой подаче этнокультурной выставки, инструментах медиапродвижения и современных подходов по визуализации исторического этнокультурного материала.

Лучшие конкурсные работы будут размещены на видеоканале «Ресурсная среда» и рекомендованы для трансляции в СМИ и на иных публичных демонстрационных площадках.

Победители награждаются дипломами и принимают участие в итоговых мероприятиях в г. Москве:

дискуссионной площадке с представлением выставочного опыта и участием экспертов проекта, представителей национально-культурных организаций, СМИ, научного сообщества и др. в Общественной палате РФ;

методическом семинаре с мастер-классами по организации выставочной деятельности в современных условиях и медиасопровождению музейно-выставочной деятельности на факультете журналистики МГУ имени Ломоносова;

телемарафоне с творческой презентацией выставочных проектов победителей на Первом Российском Национальном канале.

Проект реализуется ресурсным центром в сфере национальных отношений при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.