Заявки на участие в олимпиаде по истории воздухоплавания можно подать до 31 декабря

1 октября был открыт прием заявок на участие в 22-й Международной олимпиаде по истории авиации и воздухоплавания им. А. Ф. Можайского. Олимпиада проводится ежегодно союзом специалистов в области авиастроения «Союз авиастроителей», академией наук авиации и воздухоплавания, институтом истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова Российской академии наук при поддержке союза машиностроителей России. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

В организации и проведении олимпиады принимают участие: фонд содействия развитию авиационных и космических технологий (Авиакосмофонд), Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Н. Э. Баумана; Российский государственный гуманитарный университет, Национальный исследовательский университет «МЭИ».

Главная цель проведения олимпиады — популяризация авиастроительной отрасли, формирование будущего сообщества авиастроителей и успешная социализация подростков в этом профессиональном сообществе.

В олимпиаде могут участвовать все желающие юноши и девушки в возрасте от 12 до 18 лет независимо от гражданства и места проживания, добровольно изъявившие желание принять участие в олимпиаде и успешно сдавшие специальные тесты.

Рабочий язык олимпиады — русский. Прием заявок ежегодно с 1 октября по 31 декабря. Олимпиада проводится в два тура: первый тур — заочный (в сети интернет) и второй тур — очный (в виде Молодежного симпозиума).

Олимпиада, ставшая уже традиционной, ежегодно привлекает молодежь, увлекающуюся авиацией, из различных регионов России и ближнего зарубежья.

В течение учебного года увлеченные авиацией юноши и девушки проходят тестирование, публикуют свои работы на сайте олимпиады olymp.as-club.ru, получают отзывы на них как от своих сверстников, так и от профессионалов, общаются с интересными людьми.

Всем зарегистрированным участникам при подготовке к олимпиаде предлагаются для изучения специально разработанные курсы дополнительного дистанционного образования: «История авиации и воздухоплавания», «Люди и судьбы российской авиации», «Теоретические и инженерные основы аэрокосмической техники».

Победители Первого тура олимпиады получают сертификаты победителей и приглашаются к участию во Втором туре. Второй тур проходит в форме очного Молодежного симпозиума, на котором участники (победители Первого тура и представители регионов) выступают публично.

Каждый участник Второго тура, при подготовке очного выступления, может получить консультации от экспертов в центрах по подготовке к олимпиаде, либо через сеть Интернет. Победителями олимпиады считаются участники Второго тура, чьи доклады на симпозиуме заняли первое, второе и третье место.