Заявки на 2-й конкурс ПФКИ 2026 года закончат принимать 2 декабря

Заявки на второй конкурс Президентского Фонда Культурных Инициатив (ПФКИ) закончат принимать 2 декабря. Победителей объявят 30 апреля 2026 года, а проекты начнут реализовывать с 1 июня, сообщается на сайте ПФКИ .

В конкурсе будут принимать участие коммерческие, некоммерческие организации, муниципальные учреждения и предприятия, индивидуальные предприниматели. Тематические направления проектов: Культурный код, Место силы, Нация созидателей, Молодые лидеры, Страна возможностей, Нравственные ориентиры, Многонациональный народ, Единство с судьбой России, Крепкая семья, Мы вместе, На страже Отечества и Наша сила в правде.

На конкурсе будут проекты следующих типов: в области культуры и академического (классического) искусства, межотраслевые, сетевые культурные и кросскультурные проекты, проекты, предусматривающие проведение фестивалей, премий, форумов в области культуры, искусства и креативных индустрий, проекты в области современной популярной культуры, образовательные и наставнические проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий (включая цифровые технологии), проекты по выявлению и поддержке молодых талантов в области культуры, искусства и креативных индустрий, стартапы в области культуры, искусства и креативных индустрий, проекты креативных индустрий, основанных на историко-культурном наследии, проекты креативных индустрий, основанных на произведениях литературы и искусства, проекты креативных индустрий, основанных на информационно-телекоммуникационных технологиях, проекты креативных индустрий, основанных на прикладном творчестве.

Победившая организация или ИП должны предпринять нужные шаги по заключению договора с фондом в течение 30-45 суток с момента объявления результата конкурса. Срок варьируется в зависимости от конкурса.

