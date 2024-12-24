Заявка на регистрацию Международной ассоциации по фактчекингу подана в Минюст РФ

Участники GFCN планируют на международном уровне бороться с угрозами распространения недостоверной информации.

«В основу работы GFCN заложены четкие принципы работы с информацией. Для нас важно, чтобы участники, которые вступят в ассоциацию, их разделяли. Мы планируем продвигать ассоциацию на международном уровне и видим ее шире, чем просто проект по работе с информацией. Это своего рода „мягкая сила“, которая поможет нам находить единомышленников и партнеров за рубежом», — поделился гендиректор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

Сегодня уже более ста организаций из 30 стран готовы вступить в ряды, ассоциации. Вхождение в нее станет возможным после официальной регистрации в Минюсте. Среди будущих участников Ассоциации СМИ, блогеры и журналисты из Франции, Нидерландов, Сингапура, Аргентины, США, Израиля, Венесуэлы, Перу и многих других стран.

В отличие от западных объединений фактчекеров, которые являются закрытыми клубами, «для избранных», ассоциация примет в себя широкий круг организаций, сказал генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

«Система проверки информации будет доступна для СМИ и отдельных журналистов. Чем больше медиа и других организаций подключатся к этой работе, тем эффективнее будет наша миссия. Ведь в современных условиях фактчекинг — это не просто проверка данных, это защита нашей страны, нашей истории и нашего будущего», — прокомментировал он.

По словам руководителя «Мастерской новых медиа» Юлии Аблец, организация создаст отдельный модуль для международных фактчекеров и будет проводить его на регулярной основе.

«Опыт работы Мастерской новых медиа показал, что образовательные программы — это хороший способ не только повысить уровень профессиональной подготовки, но и формировать сообщества, объединенные общими ценностями и целями. Наличие таких горизонтальных связей поможет Ассоциации оказывать противодействие деструктивной и ложной информации. И что важно, у самих медийщиков, причем не только из нашей страны, есть огромный запрос на обучение фактчекингу. Уверена, что совместный проект Ассоциации и Мастерской позволит дать прикладные знания медиатехнологам. Масштабировать обучение можно будет и в онлайн-формате посредством образовательной платформы „Диалог PRO“», — резюмировала Аблец.