Захваченный танк Leopard 2 покажут в столичном Парке Победы

Минобороны РФ представит захваченную военную технику в Парке Победы на Поклонной горе в Москве, выставка откроется 1 мая, сообщает пресс-служба министерства.

На экспозиции покажут свыше 30 образцов военной техники производства 12 государств мира, среди которых США, Британия, ФРГ, Франция, Турция, Швеция и т. д. Среди трофеев представят танк Leopard 2, БМП Marder, Bradley, CV90 и многие другие.

Еще на Поклонной горе покажут образцы стрелкового вооружения зарубежных армий, боевые документы, карты, идеологическую литературу, снаряжение неонацистов Украины.

Образцы трофейной техники будут выставлены на площади перед Музеем Победы, разделены на несколько тематических зон и будут сопровождаться информационными стендами о западных странах-производителях, тактико-технических характеристиках, а также о месте и обстоятельствах ее захвата российскими военнослужащими.

Увидать боевые трофеи российской армии можно будет в течение месяца.