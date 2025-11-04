Захарова выразила соболезнования в связи со смертью телеведущего Юрия Николаева

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в Telegram-канале выразила соболезнования в связи со смертью телеведущего Юрия Николаева,

Также дипломат опубликовала отрывок из передачи «Сегодня вечером», приуроченной к 50-летию работы Николаева в эфире. Участие в записи принимал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Глубочайшие соболезнования. Светлая память», — написала Захарова.

Сегодня утром в СМИ появились новости о том, что телеведущему Юрию Николаеву стало плохо дома и его госпитализировали. Известному телеведущему было 76 лет.

Актер Юрий Николаев уже длительное время боролся с заболеванием легких. В ноябре 2024 года его уже клали в реанимацию после обморока, где у него диагностировали отек легких.

Юрий Николаев известен по таким музыкальным телепрограммам, как «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики».