Захарова сравнила легализацию наркотиков в Германии со сказкой Андерсена

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о саморазрушении западных государств и обществ. Она отметила, что одним из примеров такого действия является легализация наркотических средств, которая происходит на Западе.

В частности, дипломат упомянула случай в Германии, где 1 апреля было легализовано еще одно запрещенное наркотическое средство. Тогда немцы вышли на улицы, чтобы отметить этот день.

«Это могло бы быть совпадением, но их слишком много, совпадений. Первое апреля, Всемирный день дурака, в Германии широко отметили легализацией очередного запрещенного наркотического средства. Люди вышли на улицы города. Это сказка — Андерсен писал такие сказки, и все смеялись», — подчеркнула Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Дипломат отметила, что европейские власти смогут использовать происходящее в своих интересах для управления людьми. Однако вечно так продолжаться не может. Легализация наркотиков — это разрушение общества, резюмировала Захарова.