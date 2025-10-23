Захарова считает разрушительной инициативу о трибунале против России из-за СВО

Инициатива о формировании спецтрибунала в отношении РФ со стороны ЕС по украинскому конфликту имеет разрушительный характер для тех, кто ее придумал. Идея идет вразрез с принципами международного права, рассказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга, когда отвечала на вопрос журналиста газеты «Известия» .

Она назвала это механизмом заказного правосудия. У него нет общего с определением истины, справедливости, а также соблюдения правопорядка.

Спецтрибунал хотят сформировать, чтобы найти и наказать неугодных. Инициатива — разрушительная для тех, кто ее выдвигает, добавила Захарова.

По ее словам, подключение к спецтрибуналу любой страны будет считаться РФ враждебным демаршем с серьезными последствиями. Такую же инициативу могут использовать и в адрес стран Запада, их партнеров.

