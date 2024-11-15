Захарова: Макрону прилетело за издевательства над христианами на Олимпиаде

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что президенту Франции Эмманюэлю Макрону прилетел ответ за издевательства над христианством и здравым смыслом, которые он устроил на Олимпийских играх в Париже.

Она напомнила, что французский лидер пригласил на открытие восстановленного собора Парижской Богоматери в декабре Папу Римского Франциска. Но понтифик дважды заявил, что не собирается ехать в Париж

«Римская курия публично на весь мир даёт понять Парижу, что после того непотребства, которое было устроено на открытии Олимпиады, текущий режим едва ли достоин пастырского визита понтифика», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она также не исключила, что причиной отказа стали распространившиеся планы супруги Макрона Брижит вместо восстановления исторического здания сделать над собором новый шпиль. который будет в форме огромного фаллоса с золотыми тестикулами.

По ее словам, после такого отказа французские власти пытаются снизить ущерб от принципиальности понтифика и говорят, что он отказался от поездки, так как у Папы Римского на этот день запланировано рукоположение католических прелатов. Но при этом все прекрасно понимают истинные мотивы инцидента.