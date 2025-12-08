ЗАГС Красногорска организовал выездную регистрацию брака в госпитале Вишневского

5 декабря сотрудниками ЗАГС города Красногорска зарегистрирован брак Николая и Юлии в госпитале им. А. А. Вишневского, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Молодожены познакомились в 2024 году в преддверии Нового Года на родной земле Краснодарского края. Для обоих это событие стало новогодним чудом и подарком. Три месяца общались в онлайн режиме, так как Николай уже служил в войсках РФ и 22 марта 2025 года в кругу друзей, находясь в отпуске, Николай сделал предложение Юлии. Невеста ответила взаимностью.

Дальше опять служба и вот, волею судьбы, Николай оказался в Красногорске в госпитале, получив ранения при выполнении боевых задач. Здесь уже молодые долго не раздумывали, приняли решение зарегистрировать брак. Сотрудники отдела ЗАГС зарегистрировали брак прямо в медицинском учреждении.

Сотрудники отдела ЗАГС Красногорска еженедельно проводят выездную регистрацию браков в военном госпитале для участников СВО, которые проходят лечение и не имеют возможности передвигаться. Молодожены получают свидетельство о заключении брака.

В ведомстве напомнили, чтобы зарегистрировать брак в госпитале в города Красногорске необходимо подать совместное заявление на заключение брака через портал госуслуг МО и написать заявление в Отдел ЗАГС на сокращение срока регистрации брака.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.