Загорская ГАЭС в Подмосковье готова к работе в сложных зимних условиях

Загорская ГАЭС (филиал ПАО «РусГидро»), один из ключевых объектов электроэнергетики Московской области, полностью готова к работе в зимнее время. Министерство энергетики России выдало предприятию паспорт готовности к предстоящему отопительному сезону. Это один из наиболее ответственных периодов для энергетиков, когда значительно возрастает потребление электрической и тепловой энергии. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Подготовка к отопительному сезону была проведена на станции заблаговременно. Специалисты выполнили комплекс организационно-технических мероприятий для обеспечения надежной работы оборудования и безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений в период повышенных зимних нагрузок.

Одним из важных элементов подготовки оборудования к несению нагрузки в условиях низких температур стало завершение плановой ремонтной кампании. В 2024 году по ремонтной программе на Загорской ГАЭС в полном объеме выполнены профилактические текущие ремонты всех шести гидроагрегатов и плановый капитальный ремонт гидроагрегата № 6.

К началу отопительного сезона на станции был сформирован запас материально-технических ресурсов и оборудования для производства работ в зимние месяцы.

Особое внимание уделяется контролю за техническим состоянием оборудования, расположенного на открытом воздухе. Также были проведены противоаварийные тренировки оперативного персонала для реагирования на нештатные ситуации и инструктажи по особенностям работы в зимний период.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что индивидуальные тепловые пункты позволяют более рационально расходовать ресурсы. Автоматическая система по температуре наружного воздуха самостоятельно принимает решение, какую температуру подавать в квартиры.

«Наша задача — максимально устанавливать ИТП в старых домах. Благодаря этому можно и подавать тепло на верхние этажи, и регулировать подачу в тех МКД, которые нуждаются в повышении давления или, наоборот, в понижении», — сказал Воробьев.