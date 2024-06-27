Загадочный монолит появился посреди пустыни в США

Зеркальный столп неизвестного предназначения обнаружили в пустыне в американском штате Невада. Как он там мог оказаться, неясно, сообщает Baza .

Такие монолиты начали появляться на всей планете несколько лет назад. Первый столп нашли в штате Юта в США, он появился в 2016 году. Также подобные монолиты были найдены в Австралии, Англии, Румынии и иных государствах.

Средняя высота монолита составляет порядка 3 м. На большинстве из них не было надписей или маркировок. Они стояли несколько дней, а потом исчезали.

При этом часть монументов отличались от других. Происхождение некоторых стало известно. Например, автор столпа, который нашли в Индии, на условиях анонимности поделился, что поставил его ради самой тайны, так как людям нравятся мистические события. Но загадка части столпов еще не раскрыта.

Чаще всего такие объекты обнаруживали на рубеже 2020–2021 годов, в затем они появлялись гораздо реже. Недавно их начали находить снова. Один из них появился в Уэльсе зимой этого года, еще один — летом недалеко от Лас-Вегаса.