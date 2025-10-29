Загадочное свечение в небе над Подмосковьем разделило научное сообщество

Как установила газета «Известия», природа явления остается неопределенной — специалисты рассматривают как версию о падении китайского спутника DRO-B, так и гипотезу о природном болиде.

Особое внимание исследователей привлекло совпавшее по времени исчезновение из открытого доступа NASA данных об астероиде 2025 US6, который должен был сблизиться с Землей 28 октября.

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН не исключили взаимосвязи этих событий, однако крымские астрономы пояснили, что удаление информации из каталога является стандартной практикой при перепроверке данных. Директор Астрономической обсерватории Иркутского госуверситета Сергей Язев обратил внимание на аномальную продолжительность полета объекта — около 20 секунд вместо характерных для метеоров 3-5 секунд, а также на спектр свечения, указывающий скорее на природное происхождение. В то же время специалисты не исключают, что наблюдаемое явление могло быть связано с неудачно выведенным на орбиту китайским аппаратом, траектория которого совпадает с направлением движения болида.