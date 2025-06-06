Загадочное послание из прошлого обнаружили на пляже во Флориде
Находясь на каникулах на острове Анна-Мария, штат Флорида, 11-летняя Джози Лоу, приехавшая из Мичигана, нашла на побережье запечатанную бутылку с посланием внутри, сообщает Сноб.
По словам девочки, она прогуливалась вдоль береговой линии, когда увидела, как волна выбросила на берег стеклянную бутылку. Сперва она приняла находку за мусор, однако внутри обнаружились бумажная фигурка и записка с телефонным номером и датой 17 августа 2018 года.
«Вы будете рады, что нашли это. Почему? Потому что вы узнаете меня по этому номеру», — говорилось в письме.
Мать Джози позвонила по указанному номеру. На звонок ответила 21-летняя девушка с Гавайских островов. Она объяснила, что 7 лет назад она и ее младший брат отправили эту бутылку в путешествие у берегов острова Оаху. В то время ей было 13, а ее брату — 8 лет.