Загадочное послание из прошлого обнаружили на пляже во Флориде

Находясь на каникулах на острове Анна-Мария, штат Флорида, 11-летняя Джози Лоу, приехавшая из Мичигана, нашла на побережье запечатанную бутылку с посланием внутри, сообщает Сноб .

По словам девочки, она прогуливалась вдоль береговой линии, когда увидела, как волна выбросила на берег стеклянную бутылку. Сперва она приняла находку за мусор, однако внутри обнаружились бумажная фигурка и записка с телефонным номером и датой 17 августа 2018 года.

«Вы будете рады, что нашли это. Почему? Потому что вы узнаете меня по этому номеру», — говорилось в письме.

Мать Джози позвонила по указанному номеру. На звонок ответила 21-летняя девушка с Гавайских островов. Она объяснила, что 7 лет назад она и ее младший брат отправили эту бутылку в путешествие у берегов острова Оаху. В то время ей было 13, а ее брату — 8 лет.