Задержка з/п, сокращения: какие проблемы больше всего волнуют работников в РФ

Больше половины респондентов чувствуют беспокойство на рабочем месте. Из них лишь у 26% людей есть серьезные причины для беспокойства, еще 39% стрессуют из-за небольших опасений. Только 30% сотрудников заявили, что чувствуют себя спокойно.

Каждый пятый работник отягощен опасениями о том, что его заменят более молодыми сотрудниками-зумерами или ИИ. Более того 45% россиян признались, что боятся увеличения нагрузки без повышения зарплаты, еще 20% переживали из-за угрозы сокращения, 22% респондентов — из-за несправедливой оценки труда и 15% — в связи с задержкой заработной платы.

Также каждый пятый сотрудник сталкивается с проблемами на работе ежедневно, лишь 41% имеет сложности только несколько раз в неделю. При этом больше половины работников, около 57%, выбирают бездействие в сложных ситуациях и не пытаются справиться с проблемой. Лишь пятая часть россиян в подобных случаях ищет новое место для трудоустройства, а 8% прибегают к помощи к психолога.