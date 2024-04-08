Задержаны ответственный за пожарную безопасность и инженер «Крокус Сити Холла»

Силовики задержали ответственного за пожарную безопасность и инженера по обслуживанию систем противопожарной защиты концертного зала «Крокус Сити Холл», где произошли теракт и возгорание, сообщает Telegram-канал Baza .

На сегодняшний день специалисты еще продолжают выяснять, штатно ли сработала система пожаротушения в здании, а также почему огонь так долго не удавалось ликвидировать.

Следователи обнаружили несостыковки в пожарной лицензии, выданной концертному залу — действующая распространялась только на «Крокус». После достройки зала вместимость выросла в несколько раз. Владельцы здания должны были обновить лицензию, потому что на объект с другими характеристиками необходимо большее число пожарных.

Ответственный за пожарную безопасность «Крокуса» обязан был укомплектовать частную пожарную часть таким образом, чтобы она могла среагировать на возгорание до прибытия сотрудников МЧС. Инженеру и ответственному назначили запрет определенных действий и отпустили.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В результате вооруженного нападения боевиков и пожара в концертном зале погибли более 140 человек. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело, в рамках расследования задержаны свыше 10 человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что после теракта в «Крокусе» без родителей остались 7 ребят.

«Еще 13 до сих пор остаются в госпитале. Всего врачи оказали помощь порядка 70 жителям только Московской области. Наша задача — максимально уделить внимание семьям и, особенно, детям. Мы знаем, где живут эти дети, мы знаем, с кем они живут и в чем нуждаются. Такую работу обязательно будем сопровождать», — сказал Воробьев.