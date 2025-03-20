Задержан начальник главного центра информационных технологий Росгвардии

Правоохранители провели задержание начальника главного центра информационных технологий Росгвардии Николая Чепкасова. Вскоре его привезут в суд, рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

Там ему выберут меру пресечения. Чепкасова подозревают в совершении преступления по уголовному делу.

В 235-м гарнизонном военном суде подтвердили, что у них есть ходатайство следствия об аресте росгвардейца. Однако другие комментарии там не дали.

Главный центр информационных технологий Росгвардии специализируется на информационно-телекоммуникационной инфраструктуре ведомства. В частности, он автоматизирует предоставление госуслуг, обеспечивает электронное взаимодействие между ведомствами и импортозамещением программного обеспечения.