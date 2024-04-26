Задержан еще один фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле»
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Правоохранители задержали еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле», им является гражданин Таджикистана Джумохон Курбонов. Об этом РБК сообщил источник, близкий к МВД.
Задержанный — мужчина 2003 года рождения. Ему вменяется «совершение террористического акта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку» (ст. 205 ч. 3 пункт б).
Теракт в концертном зале «Крокус сити холл» произошел 22 марта. Вооруженные преступники ворвались в здание и начали расстреливать пришедших на концерт людей, а затем подожгли помещение. Завалы разбирали пять дней. В результате трагедии погибли 144 человека.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал произошедшее «общей болью и общим горем».
«Солидарность с нашим народом в этот трудный час высказывают по всему миру. Спасибо каждому за поддержку», — добавил глава региона.