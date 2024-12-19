Задавшему вопрос Путину пенсионеру из ДНР оперативно восстановят документы

78-летнему пенсионеру из Донецкой Народной Республики Леониду Шепилову оперативно восстановят трудовую книжку, которая сгорела во время обстрела. Мужчина пожаловался на бесконечную бумажную волокиту во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным», сообщает Mash .

Шепилов задал вопрос президенту во время прямой линии. Мужчина спросил, как ему подтвердить 45-летний трудовой стаж, если трудовая книжка сгорела. Пенсионер заявил, что местный пенсионный фонд не дает ему ответов. Путин назвал проблему житейской и пообещал решить ее.

При этом решение пришло еще до конца мероприятия с президентом. Уже завтра пенсионеру восстановят трудовую книжку. Более того, утерянные документы получат около 10 жителей Донецка, которые до этого не могли их восстановить.

Служебную проверку внезапно начали в министерстве социальной политики ДНР, чтобы выяснить, кто конкретно затягивал выдачу документов гражданам. К делу уже подключились Общественная палата и Социальный фонд.

Программа «Итоги с Владимиром Путиным» проходит 19 декабря. Журналисты и россияне задают президенту волнующие вопросы. В том числе к мероприятию допустили представителей зарубежных СМИ.