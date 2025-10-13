Зачет или отметка: учитель рассказал о системе оценивания в школе
Учитель математики Иван Меньшиков назвал ситуации, когда педагог ставит ребенку завышенную оценку по требованию администрации или под давлением родителей очень порочными. По его мнению, лучше всего разрешить школам выдавать аттестаты с двойками, если они соответствуют реальным знаниям ребенка, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург».
«Но встречаются и хорошие директора, которые ищут возможность помочь ребенку получить необходимые знания и создать учителям комфортные условия для работы», — отметил педагог.
По словам учителей, существует и давление на администрацию со стороны РОНО. Там считают, что, если ребенок получил «два», то это вина учителя.
