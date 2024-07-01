«Зачем показала свои печальки»: Асмус предстала в топе, не скрывающем грудь

Актриса Кристина Асмус провела откровенную фотосессию на острове Бали, где она отдыхает вместе с дочерью Анастасией. Снимок был опубликован на ее странице в социальной сети, сообщает «Вечерняя Москва».

На фото звезда позирует в прозрачном черном топе, который практически не скрывает ее грудь. Девушка стоит перед водопадом, создавая атмосферный образ.

Асмус добавила несколько забавных хэштегов к снимку: «Они существуют», «Зачем показала свои печальки», «Какая же она бесячая».

Ранее актриса опубликовала фото у бассейна. Некоторые пользователи негативно отреагировали на снимок, высказывая критику в адрес Кристины Асмус в ее микроблоге. На фото она сидела у бассейна в белом халате. После публикации ряд комментаторов начал намекать на возраст и внешний вид актрисы.