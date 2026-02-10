Зачем нужен безвиз с Саудовской Аравией: эксперт о барьерах и выгодах

Безвизовый режим между Саудовской Аравией и РФ важен прежде всего как инструмент снижения формальных барьеров и улучшения общей среды взаимодействия между странами. Даже когда визовые процедуры выстроены достаточно удобно, их наличие все равно остается дополнительным этапом, который требует времени, внимания и предварительных действий, сообщил РИАМО вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер.

Необходимость получения визы для бизнеса — это не критическое препятствие, но фактор, который усложняет первые контакты и делает вход на рынок менее комфортным. Для туристов такие барьеры играют более заметную роль при выборе направления поездки, отметил эксперт.

«Отмена визы снимает этот уровень формальностей и делает взаимодействие с Саудовская Аравия более прямым и понятным. Это не про упрощение „любой ценой“, а про создание условий, в которых решение о поездке или деловом визите принимается без дополнительных сомнений, связанных с организационными моментами. Для туристов отсутствие визовых процедур становится одним из важных факторов при выборе страны, особенно в условиях высокой конкуренции между направлениями», — сказал Леер.

При этом значение безвизового режима выходит далеко за рамки туризма, добавил он. Это понятный и читаемый сигнал о характере двусторонних отношений и уровне доверия. Для Россия и Саудовской Аравии, которые сегодня ориентированы на расширение экономического сотрудничества, запуск совместных инициатив и развитие крупных проектов, такой шаг укладывается в логику долгосрочного партнерства и стратегических планов, включая Vision 2030.

В более широком смысле безвизовый режим работает на формирование благоприятной коммуникационной среды: он подчеркивает открытость стран друг к другу, снижает дистанцию и создает условия для развития туризма, деловых контактов и гуманитарных связей. Это не разовый эффект, а элемент системной политики, который усиливает интерес, повышает вовлеченность и способствует устойчивому развитию сотрудничества на разных уровнях, резюмировал эксперт.

Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией заработает не ранее второй половины 2026 года, сообщили ранее РИА Новости. Изначально планировалось, что безвиз будет введен уже в марте 2026 года.

