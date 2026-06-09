Зачем делать предложение на глазах у тысяч людей: ответ психолога

Публичные предложения руки и сердца на концертах и массовых мероприятиях стали заметно популярнее в эпоху социальных сетей и сегодня многие думают не только о самом важном моменте в отношениях, но и о том, как он будет выглядеть на видео и какую реакцию вызовет у окружающих, сообщил РИАМО психолог Родион Чепалов.

«С психологической точки зрения, если бы не существовало социальных сетей, такие события на сцене тоже происходили бы, но значительно реже. Раньше предложение руки и сердца на концерте воспринималось как исключительное событие. Сегодня многие люди заранее представляют не только сам момент, но и то, как он будет выглядеть на видео, сколько просмотров наберет, как отреагируют друзья. Важным становится не только переживание, но и его публичная демонстрация», – сказал Чепалов.

Он добавил, что человек всегда был социальным существом. Нам важно признание группы. Если сто лет назад о свадьбе знали родственники и соседи, то сегодня роль этой группы выполняют тысячи подписчиков.

«Для некоторых людей счастье становится как будто более реальным, если его увидели другие. Есть разные психологические типы. Например, студент может сделать предложение на концерте любимой группы, потому что это романтично и соответствует его эмоциональности. Менеджер крупной компании может воспринимать такой жест как красивый проект, который хочется организовать идеально. А есть люди, которые никогда не выберут публичный формат», – отметил психолог.

Чепалов уточнил, что, например, инженер-интроверт может считать, что самые важные слова лучше говорить вдвоем на берегу озера или дома на кухне.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.