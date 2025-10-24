«Забыть как страшный сон»: пожизненно осужденная во Вьетнаме россиянка освобождена

Освобожденная из тюрьмы Вьетнама и ранее осужденная там на пожизненный срок россиянка Мария Дапирка приехала на родину и впервые за 10 лет услышала маму, сообщает kp.ru .

В 2014 году 28-летняя уроженка Ростова возвращалась в Россию после года работы в Таиланде, при пересадке в аэропорту Хошимина в ее багаже нашли запрещенные вещества. Чемодан с наркотиками девушке передал ее жених Ник, но она о них не знала.

Марию могли приговорить к смертной казни и следующие 4 года она провела в тюрьме в ожидании приговора, в итоге его смягчили до пожизненного заключения. Следующие 6 лет родные и близкие девушки боролись за ее перевод в Россию. Суд несколько раз откладывали из-за неточностей в документах и просто без причин, а молодой человек — уроженец Нигерии — не выходил на связь.

В результате Дапирку этапировали в колонию Ростовской области летом 2024 года, а в 2025 году она, наконец, вышла на свободу.

