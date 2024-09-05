Заброшенный ДОЛ «Колосок» приведут в порядок в Свердловской области

Глава Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина и первый замгубернатора региона Алексей Шмыков осмотрели важные инфраструктурные объекты Богдановича, которые находятся в стадии реконструкции, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

Один из них — детский оздоровительный лагерь «Колосок», который не функционировал более 10 лет. Он находится в сосновом лесу на берегу пруда. Там есть скважины с лечебной водой, а здания газифицированы.

В 2023 году лагерь перешел в муниципальную собственность, были выделены допсредства на расчистку территории и аварийных объектов.

Там планируется возведение учебно-тренировочного комплекса на 350 детей. Появятся новый круглогодичный центр с бассейном, лыжероллерная трасса и образовательный корпус. Проект реконструкции планируется закончить к маю 2025 года.

«Мы объединяем усилия, чтобы построить хороший круглогодичный пионерский лагерь, где будут отдыхать дети, возможно, проходить обучение. Здесь будут и обучаться, здесь будет возможно лечебная, потому что здесь уникальная вода есть, и дети могут оздоравливаться», — сказала Бабушкина.