«Забота» помогает семье солнечногорского участника СВО с реконструкцией частного дома

Елена Владимировна попросила помощи с закупкой строительных материалов для реконструкции частного дома.

«В силу обстоятельств семья — Елена, ее супруг и двое детей — была вынуждена переехать в деревенский родительский дом, совсем не предназначенный для круглогодичной жизни. Началась его реконструкция, однако с началом СВО глава семейства отправился на фронт, и все вопросы легли на хрупкие плечи Елены. Воспитание детей, уход за родителями и ремонт дома — колоссальная нагрузка! Мы не могли остаться в стороне…», — рассказывает Сергей Колунов.

Необходимые стройматериалы закуплены и доставлены на место. Работы продолжаются, а наша команда продолжает оставаться на связи с супругой Героя и оказывать ей необходимую поддержку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.