Заберите питомца: как отметить Всемирный день бездомных животных 16 августа

16 августа отмечают Всемирный день бездомных животных. Каждый год дата уникальна и выпадает на третью субботу августа.

Всемирный день бездомных животных учредили по инициативе Международного общества прав животных. Организация предложила создать его в 1992 году. Зоозащитники разных государств согласились.

В эту дату не принято что-либо отмечать. Ее учредили, чтобы привлечь внимание людей к проблеме бездомных животных. Они каждый день сталкиваются с испытаниями, холодом и голодом и пытаются спастись.

Во многих странах мира в этот день организовывают различные благотворительные акции и мероприятия. Так, волонтеры проводят конкурсы, аукционы и концерты. Во время них собирают пожертвования для питомников. Некоторые люди отправляются в приюты и забирают из них домой собаку, кошку.

Основная цель Всемирного дня бездомных животных — напомнить владельцам зверей, что должно быть сознательное отношение к своим животным. Среди оставшихся без дома животных много тех, кого выбросили хозяева.