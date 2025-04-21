Забег «Эстафета памяти. 80 лет Победы» пройдет в Балашихе 9 мая

В подмосковной Балашихе 9 мая пройдет забег «Эстафета памяти. 80 лет Победы». Для участия необходимо обязательно прийти в футболке с изображением ветерана, чтобы почтить память героев. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Забег пройдет по таким дистанциям, как 80 м для мальчиков и девочек до 10 лет; 1,5 км для юношей и девочек 11-14 лет; 4 км для мужчин и девушек 15+; 8 км для мужчин и женщин 18+

Победители будут награждены, а все участники забега получат памятные медали.

Для участия необходимо оставить заявку на сайте, иметь медицинскую справку и прийти в футболке с изображением участника Великой Отечественной войны или труженика тыла.

Чтобы создать портрет, воспользуйтесь онлайн-конструктором на сайте Бессмертного полка России.

Для нанесения портрета на футболку участники могут распечатать и заламинировать фото, прикрепить его к одежде или заказать готовую одежду в фотостудии.

Если фотография отсутствует, но есть желание присоединиться к событию, то на месте выдадут изображение Героя России или СССР, проживавшего в Балашихе.

Старт и финиш забега пройдут на проспекте Ленина, напротив «Вечного огня». Участие бесплатное.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.