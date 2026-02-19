За упавший на голову снег можно взыскать миллионы: кто и сколько заплатит

Если из-за неубранного снега человек получил травму, помимо штрафа для управляющей компании можно требовать полноценную компенсацию через суд, сообщила РИАМО адвокат МКА «Закон и Решение», член Общественного совета при министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области Зульфия Атаханова.

«Административная ответственность для управляющей компании предусмотрена ст. 7.22 КоАП РФ: штраф может составлять до 5 тысяч рублей для должностных лиц и до 50 тысяч рублей для юридических лиц. Однако эти средства поступают в бюджет и не компенсируют вред пострадавшему», — отметила Атаханова.

Она добавила, что параллельно пострадавший вправе обратиться в суд с гражданским иском о возмещении ущерба. В рамках такого иска можно требовать компенсацию морального вреда — при тяжком вреде здоровью или гибели кормильца суммы могут исчисляться миллионами рублей.

«Также подлежат возмещению расходы на лечение при наличии подтверждающих документов и утраченный заработок, если из-за травмы человек временно лишился возможности работать (ст. 1085 ГК РФ)», — отметила адвокат.

Атаханова рассказала, что в большинстве случаев за неубранный снег отвечают управляющая компания или ТСЖ. Именно они обязаны обеспечивать безопасность во дворе и на придомовой территории. В нормативных актах прямо прописано: снег должны убирать регулярно, а после снегопада — в конкретные сроки, а не «когда руки дойдут». Если человек поскользнулся или на него что-то упало, суды обычно смотрят просто — убрали плохо.

Если речь идет об офисе, торговом центре или магазине, то ответственность лежит на собственнике здания. Иногда — на арендаторе, если по договору именно он отвечает за содержание территории. Владелец не может просто развести руками и сказать, что это «не его снег».

«Отдельная история — балконы. Плита балкона относится к общему имуществу дома. А вот самодельный козырек, внешний блок кондиционера и другие конструкции, которые установил собственник квартиры, — уже его зона ответственности. Если снег или лед упали оттуда, отвечать придется лично», — резюмировала адвокат.

