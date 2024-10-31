За участниками СВО сохранят их рабочие места

Трудовые договоры участников СВО будут приостанавливать на весь срок службы

Трудовой договор участников СВО, который они заключали до подписывания контракта с ВС РФ, предлагается приостанавливать на весь период прохождения службы. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, это позволит не тратить время на поиск работы после окончания действия контракта, сообщает пресс-служба правительства России.

Таким образом, после окончания службы военные смогут вернуться к работе на прошлые места трудоустройства. Подобная мера имела силу только год, однако кабмин хочет рассмотреть соответствующие поправки в Трудовой кодекс, руководствуясь полученным опытом.

«Рассчитываем, что предлагаемые изменения будут приняты парламентом без задержек, ведь все вопросы, которые касаются защиты прав участников СВО, рассматриваются законодателями в приоритетном порядке», — сказал Мишустин.

Кроем того, власти хотят продлить гарантии женам военных, участвующих в СВО.