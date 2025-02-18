За прошлую неделю депутаты провели свыше 300 встреч в Подмосковье

С 10 по 16 февраля депутатский корпус «Единой России» в Мособлдуме провел свыше 300 мероприятий в городских округах Подмосковья, передает пресс-служба партии.

В течение недели депутаты принимали участие в мероприятиях по контролю капремонта и строительства социально-значимых объектов, встречались с семьями военнослужащих и проводили отчеты о депутатской деятельности за 2024 год перед жителями региона

По словам секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, за прошедшую неделю депутатский корпус «Единой России» в Мособлдуме провёл 313 мероприятий. Среди них: 13 встреч с родными бойцов спецоперации, 10мероприятий по контролю за исполнением госпрограмм в части капремонта МКД, объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта, 203 отчета по итогам проделанной работы депутатского корпуса в регионе и порядка 30приёмов граждан.

«Каждая встреча, прием, отчет — это возможность получить обратную связь, услышать мнение людей и оперативно реагировать на их запросы. Кроме того, мы всегда уделяем особое внимание исполнению госпрограмм, которые у нас синхронизированы с народной программой „Единой России“. Важно, чтобы каждый проект приносил ощутимую пользу жителям Подмосковья», –подчеркнул Игорь Брынцалов.

Так, в Волоколамске депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Владимир Вшивцев с первых дней работ держит на контроле капитальный ремонт главного корпуса Осташевской больницы. Посетив объект 11 февраля, парламентарий отметил, что значительная часть работ подрядной организацией выполнена.

«У здания теперь новый фасад, строители также завершили кровельные работы, заменили двери и окна. Преобразились и внутренние помещения: коридоры, кабинеты и санузлы. На 95% выполнен монтаж радиаторов отопления, сетей водоснабжения и водоотведения, на 79% — прокладка сетей электроснабжения. Специалисты продолжают монтировать системы вентиляции и кондиционирования, а также медицинского газоснабжения.Новое здание будет не только комфортным, но и соответствующим всем современным требованиям», — отметил Владимир Вшивцев.

В Сергиевом Посаде депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Олег Гаджиев совместно с депутатами окружного Совета проверил ход капитального ремонта отделения амбулаторной онкологической помощи на улице Бероунская, 20.

«На данный момент уже проведены инженерные коммуникации, заканчиваются отделочные работы помещений. Представитель подрядной организации обещает закончить до конца февраля текущего года. Из-за крайней необходимости скорейшего открытия беру объект на особый контроль. Кроме того, сегодня я пообещал подрядчику вернуться сюда в начале марта на приемку объекта вместе с жителями Сергиева Посада», — заверил Гаджиев.

Также в Сергиево-Посадском округе в городе Краснозаводске депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Александр Легков вместе с родителями и коллективом учреждения проинспектировал капитальный ремонт культурно-досугового центра «Радуга».

«Сейчас на объекте находятся порядка 70 строителей, они занимаются отделочными и электромонтажными работами, монтируют водоснабжение, вентиляцию и отопление. На следующей неделе строители планируют приступить к слаботочным системам. Однако этот вопрос подрядчик никак не может согласовать с ресурсоснабжающими организациями, будем включаться в решение. Планируется, что обновленный культурно-досуговый центр „Радуга“ откроется 1 сентября 2025 года», — резюмировал Александр Легков.