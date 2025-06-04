В современной Германии христиане всё чаще становятся жертвами целенаправленных нападений, пишет газета «Известия» .

По данным католического агентства CNA Deutsch, в 2024 году зафиксировано рекордное число преступлений на религиозной почве — 8531 инцидент. Это на 21% больше, чем в 2023 году, и в 2,6 раза превышает показатели 2022 года.

Организация OIDAC Europe предупреждает: реальные масштабы насилия могут быть значительно выше официальных данных. Типичный случай произошёл недавно в Берлине — пятеро нападавших избили 24-летнего немца после того, как он назвал себя христианином.

Политолог Кристина Исмагилова видит причину в миграционной политике: «Радикально настроенные мигранты привозят с собой непримиримую версию ислама. При этом власти предпочитают закрывать глаза на проблему».

За последние 50 лет число мечетей в Германии выросло с 10 до 2750. Параллельно участились случаи осквернения христианских святынь — от вандализма до поджогов.

Особое беспокойство вызывает позиция либеральных кругов, которые под видом толерантности фактически потворствуют религиозной нетерпимости. В результате Германия стремительно теряет свою христианскую идентичность, а её граждане остаются беззащитными перед лицом новой реальности.

Эксперты бьют тревогу: без срочных мер страна может окончательно превратиться в арену межконфессиональных конфликтов. Однако пока никаких действенных шагов со стороны властей не предпринимается.