За полгода ярмарки выходного дня в Москве посетили 2,6 млн человек

Около 2,6 млн человек посетили московские ярмарки выходного дня за последние полгода. Москвичи и туристы приобрели почти 1,5 тыс. тонн разнообразных товаров, а лидерами продаж в летний сезон стали клубника, черешня, помидоры и огурцы, сообщает пресс-служба столичного департамента торговли и услуг.

«На сегодняшний день в городе открыто 56 таких площадок. Здесь можно найти все необходимое для здорового и разнообразного питания. Основной спрос — больше 85% — приходится на овощи и фрукты», — сказала заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что продукцию для ярмарок поставляют фермерские хозяйства и производители более чем из 40 регионов страны.

В феврале текущего года часть столичных ярмарок выходного дня впервые начали работу в круглогодичном формате. В настоящее время уже 50% из них располагается в новых всесезонных павильонах с кондиционерами, отоплением, вентиляцией и холодильным оборудованием.

На сегодняшний день 84% потребляемых в мегаполисе продовольственных товаров являются отечественными. За последние 10 лет показатель вырос на 15%. Все желающие могут найти продукцию из разные регионов страны в магазинах и ресторанах, на ярмарках и тематических фестивалях, таких как «Рыбная неделя» и «Вкусы России».