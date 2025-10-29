За пять лет более 3 тыс жителей Красногорска вступили в ряды волонтеров

Жители Красногорска активно участвуют в благотворительных проектах. В округе зарегистрировано 3 080 активистов движения «Волонтеры Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

29 октября отмечается День добровольца (волонтера) Московской области. Праздник был официально установлен Мособлдумой в 2017 году. В 2021 году в Подмосковье учреждена ведомственная награда за развитие добровольчества на территории региона.

Красногорские волонтеры оказывают помощь в различных сферах: собирают гуманитарную помощь и оказывают адресную поддержку участникам СВО, жителям Донбасса, Белгородской и Курской областей, пожилым и людям с ограниченными возможностями здоровья, участвуют в поддержании чистоты и порядка на мемориалах героям Великой Отечественной войны, а также на территории исторических усадеб, вовлекают ветеранов специальной военной операции в патриотическое воспитание молодежи — в округе такие встречи проходят не только в образовательных организациях, но и на базе муниципального Молодежного центра.

Движение «Волонтеры Подмосковья» было создано весной 2020 года в разгар пандемии COVID-19. Его цель — оказание помощи жителям Московской области, которые оказались в сложной ситуации. В то время активисты движения доставляли лекарства и продукты нуждающимся, оказывали моральную поддержку по телефону, помогали врачам в поликлиниках и больницах, работали в мобильных пунктах вакцинации и штабах адресной помощи под хештегом #МЫРЯДОМ.

За пять лет волонтеры Подмосковья проявили себя во многих сложных ситуациях. Например, в 2024 году в рамках Дня города при поддержке главы округа Дмитрия Волкова организовали массовый сбор гуманитарной помощи для беженцев из Курской области, в январе 2024 года помогали жителям микрорайона Климовск в Подольске, оставшимся без отопления из-за аварии.

В марте 2024 года, когда всю страну потряс страшный теракт в «Крокус Сити Холле», красногорские волонтеры одними из первых начали оказывать поддержку пострадавшим.

Не остались красногорцы в стороне экологической катастрофы в Керченском проливе — более 230 добровольцев отправились из Красногорска в Анапу для ликвидации последствий загрязнения побережья Черного моря нефтепродуктами.

Деятельность «Волонтеров Подмосковья» находит поддержку властей Красногорска. Благодарственных писем администрации городского округа за активную жизненную позицию и значимый вклад в развитие добровольческого движения удостоены Юлия Пацко-Изотова, Варвара Темникова, Анастасия Андропова.

В августе 2022 года в память о погибшем на СВО Андрее Назырове был учрежден благотворительный фонд «Восход надежды». Возглавил его отец героя, заместитель председателя Общественной палаты г. о. Красногорск по работе комиссий и рабочих групп Роман Назыров. С того момента деятельность фонда развивалась в сферах искусства, культуры и спорта. Помимо поддержки культурных проектов, благотворительный фонд осуществляет поездки в зону СВО с гуманитарной миссией.

Чтобы присоединиться к движению «Волонтеры Подмосковья» в Красногорске, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте https://volonter.mosreg.ru/ или обратиться напрямую в МУ «Молодежный центр» по телефону: 8 (991) 630-09-92 или по адресу: Красногорск, ул. Видная, дом № 7.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил региональных волонтеров с Днем добровольца Подмосковья, а также поблагодарил их за добрые дела и вручил областные награды.

29 октября традиционно отмечают региональный День добровольца. Движение «Волонтеры Подмосковья» начало работать в 2020 году, этот год для него юбилейный.

В регионе объединено свыше 130 добровольческих, общественных и молодежных организаций. Сегодня в нем более 60 тыс. активистов — только в 2025 году ряды пополнили 9 тыс. добровольцев. В основном это молодые люди (от 14 до 35 лет), которые по зову сердца помогают ветеранам, инвалидам, пожилым и нуждающимся, заботятся о семьях героев, собирают и отправляют гумпомощь, сопровождают крупные мероприятия, участвуют в экоакциях и т. д. В каждом муниципалитете области открыт штаб активистов.