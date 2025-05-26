За пьянство и наркотики: как наказывают родителей нарушивших закон детей

Юрист Светлана Стрежнева заявила, что родители могут быть наказаны за нарушение закона их детьми, сообщает RuNews24.ru .

«Необходимо помнить, что административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения правонарушения 16 лет (ч. 1 ст. 2.3 КоАП РФ). С указанного возраста административную ответственность ребенок будет нести самостоятельно», — отметила эксперт.

По ее словам, родителей пьяного или употребляющего запрещенные вещества подростка до 16 лет могут привлечь к ответственности по статье 20.33 КоАП РФ и назначить штраф от 1500 до 2500 рублей.

Если ребенок совершил проступок из-за недостаточного родительского надзора, его родных привлекают по части 1 статьи 5.35.

За ребенка до 14 лет взрослые отвечают полностью. Если он в это время находился в школе, поликлинике или больнице, то ответственность также понесет администрация учреждения.