За пьянство и наркотики: как наказывают родителей нарушивших закон детей

Эксперт Стрежнева: родители пьяного подростка могут получить штраф
Общество

Юрист Светлана Стрежнева заявила, что родители могут быть наказаны за нарушение закона их детьми, сообщает RuNews24.ru.

«Необходимо помнить, что административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения правонарушения 16 лет (ч. 1 ст. 2.3 КоАП РФ). С указанного возраста административную ответственность ребенок будет нести самостоятельно», — отметила эксперт.

По ее словам, родителей пьяного или употребляющего запрещенные вещества подростка до 16 лет могут привлечь к ответственности по статье 20.33 КоАП РФ и назначить штраф от 1500 до 2500 рублей.

Если ребенок совершил проступок из-за недостаточного родительского надзора, его родных привлекают по части 1 статьи 5.35.

За ребенка до 14 лет взрослые отвечают полностью. Если он в это время находился в школе, поликлинике или больнице, то ответственность также понесет администрация учреждения.